Capri. Indetta procedura per assumere un esecutore amministrativo

Capri. Presso il Comune di Capri è stata indetta una procedura di selezione ai sensi dell’art. 16, n. 56/87, finalizzata all’assunzione di una unità a tempo indeterminato e pieno, categoria B, posizione economica B/1, profilo di assunzione “esecutore amministrativo” con mansioni di “notificazione atti sia per conto dell’Ente che per conto di altre P.A., pubblicazioni atti nell’Albo Pretorio comunale, attività di procollazione e registrazione atti entrata, gestione corrispondenza e registrazione/protocollazione atti in uscita, gestione operatività centralino”.

A tal proposito, è necessario essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 487/94, aver assolto la scuola dell’obbligo, aver reso dichiarazione di disponibilità ai sensi dell’art. 19 D.lgs 150/2015.

I soggetti in possesso dei requisiti, per la candidatura dovranno presentare personalmente la domanda di partecipazione alla selezione esclusivamente presso il Centro per l’Impiego di Sorrento, dal 9 marzo al 16 marzo, seguendo gli orari di apertura. Alla domand adi partecipazione dovranno obbligatoriamente essere allegati l’attestazione ISEE in corso di validità ed una copia del documento di identità. Nella domanda di partecipazione, inoltre, andranno dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 la data in cui è stata resa dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro ai sensi del d.lgs 150/2015. La partecipazione è consentita anche a soggetti occupati, nonostante la priorità sarà comunque data a soggetti in stato di disoccupazione, ai sensi della Delibera Regionale 2014/2004.

Il Centro per l’Impiego di Sorrento provvederà alla formulazione della graduatoria, prima in forma provvisoria, poi definitiva.