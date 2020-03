Capri. Grande gesto di solidarietà da un ristoratore: dona una tenda pre-triage all’ospedale

Capri, Penisola sorrentina. La solidarietà corre ai tempi del coronavirus, esce dalle nostre case dove ci si sente impauriti e impotenti davanti al virus, per muoversi, per cercare combatterlo aiutando chi è in prima linea e chi sta male con donazioni e raccolte di fondi.

E’ proprio questo il caso di un noto ristoratore di Capri che, in collaborazione ad alcuni amici imprenditori, ha donato una tenda pre-triage allestita per gestire l’arrivo di eventuali contagiati da coronavirus.

Perché ormai non è solo questione di vip, grandi aziende o calciatori che regalano milioni di euro, ma di semplici studenti e mamme, ragazze e lavoratori.