Capri. Famiglia raggiunge l’isola da un’altra regione, scattano denuncia, isolamento e maxi multa

In barba all’ultimo decreto finalizzato a contenere la diffusione del contagio da coronavirus, che vieta qualsiasi spostamento da comune a comune, un intero nucleo familiare è giunto oggi pomeriggio nell’isola di Capri con un’auto imbarcata da Napoli. Quando la Polizia di Stato, all’arrivo del traghetto, a Marina Grande ha effettuato i dovuti controlli, gli agenti hanno scoperto che la vettura era partita da fuori regione.

Il gruppo aveva deciso di far rientro nella propria abitazione di Anacapri senza però che vi fosse un motivo valido per mettersi in viaggio. L’ultimo decreto infatti stabilisce che sono consentiti gli spostamenti da una località all’altra solo per comprovati motivi di lavoro, di salute o di assoluta urgenza. Al momento della contestazione è nata un’accesa discussione che ha richiamato ai balconi numerosi abitanti della zona del borgo marinaro.

Fonte: telecaprinews.it