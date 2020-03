Capri. Emergenza Coronavirus: stop agli sbarchi dei pendolari, i nuovi orari della Funicolare

La Funicolare di Capri rimodula i propri orari ed a partire da domani lunedì 23 marzo effettuerà la prima corsa alle 7.45 del mattino e l’ultima alle 19.00, partendo dalle stazioni di Capri e di Marina Grande.

I nuovi orari comunicati alla cittadinanza sono stati elaborati a seguito dell’ordinanza emanata dal Sindaco di Capri che vieta l’arrivo ai lavoratori pendolari e professionisti che non risiedono o che non sono domiciliati sull’isola e che quindi devono astenersi dall’arrivo a Capri fino al termine delle limitazioni per prestare servizio nei loro posti di lavoro. Infatti gran parte del personale e addetti che lavorano nella società che gestisce la funicolare, non risiede sull’isola.

I nuovi orari dei collegamenti tra Capri e Marina Grande e viceversa non subiranno interruzioni durante l’arco della giornata ed il servizio sarà effettuato da personale tutto residente o domiciliato a Capri.

Per mantenere i livelli occupazionali, dicono dai vertici della società Funicolare di Capri srl, il secondo turno, quello serale, dopo l’ultima corsa delle 19.00, sarà impiegato per effettuare opere di pulizia degli impianti ed una sanificazione straordinaria sia alle stazioni che alle carrozze che vanno ad aggiungersi a quelle che vengono effettuate nel corso della giornata. Un piano orari per consentire agli operai ed agli impiegati di continuare la propria attività di lavoro e mantenere uno standard alto di qualità dei servizi con ben 28 corse al giorno.