Capri. Emergenza Coronavirus: sistema di controllo nei punti di imbarco.

Questa mattina, i due Sindaci dell’Isola, Marino Lembo e Alessandro Scoppa, hanno inviato una nota congiunta al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, al Prefetto di Napoli, Marco Valentini ed al Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, Pietro Spirito in cui chiedono di predisporre, e ove necessario di intensificare, il sistema di controllo nei punti di imbarco per Capri al fine di evitare il ripetersi di recenti ed allarmanti episodi di violazione delle norme vigenti, la cui semplice segnalazione allo sbarco sulle isole non basta a garantire gli esiti positivi che sono, al contrario, attesi per il puntuale rispetto delle norme violate. Purtroppo,il sistema ha mostrato e continua a mostrare falle, legate proprio alla mancata effettuazione dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine, e in conseguenza di ciò si genera un crescente allarme sociale, che può avere gravissime ripercussioni sull’ordine pubblico. Come è noto, l’art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 dispone che“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Tale necessità – che rientra nelle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rese necessarie dal persistere

dell’allarme sanitario che l’epidemia ha generato – è particolarmente sentita nelle isole del golfo, e sull’isola di Capri in particolare, il cui fragilissimo equilibrio sanitario, sociale ed economico sarebbe messo a durissima prova dall’afflusso incontrollato di soggetti non residenti e/o non giustificati a raggiungerla. Evidentemente,il rispetto delle citate disposizioni governative può essere assicurato solo da un efficace sistema di controllo nei punti di imbarco, che per Capri sono tutti ben identificati (Napoli: Beverello, Calata di Massa e Molo 28; Sorrento;Castellammare di Stabia).