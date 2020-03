Capri. Due operai di Padova lasciano la zona rossa e raggiungono l’isola, denunciati e posti in quarantena

Capri. Due operai provenienti da Padova, recatisi sull’isola azzurra per motivi di lavoro dovendo eseguire dei lavori di restyling in una boutique per consentirne l’apertura in estate, sono stati denunciati dalla Polizia. I due erano partiti da Padova quando era già in vigore la zona rossa a causa dell’emergenza Coronavirus, contravvenendo quindi alle disposizioni che vietavano l’allontanamento da detta aerea. Al Molo Beverello erano riusciti a salire a bordo dell’aliscafo eludendo i controlli e raggiungendo liberamente l’isola. Sono stati i proprietari della pensione caprese in cui i due operai alloggiano a denunciare coscienziosamente la loro presenza alla Polizia Municipale. Una volta rintracciati dalle forze dell’ordine, mentre si trovavano a fare compere in un supermercato, i due soggetti sono stati riaccompagnati nella pensione e sono ora sottoposti al periodo di quarantena