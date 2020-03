Capri. Denunciate due persone dai carabinieri per autocertificazioni false sul coronavirus

Capri . Due persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Capri nell’ambito dei controlli sul porto dell’isola per l’emergenza coronavirus. I due sono accusati di non aver rispettato il decreto e aver reso dichiarazione mendace nelle autocertificazioni esibite per poter giustificare la circolazione a Capri in ottemperanza ai provvedimenti del Governo emessi in seguito all’emergenza covid-19. Altre persone erano state denunciate anche dalla polizia nei giorni scorsi per non aver ottemperato agli ordini delle autorità. I controlli proseguiranno h24 da parte di tutte le forze dell’ordine. L’invito categorico è quello di stare a casa: ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità o salute e in tal caso occorre esibire l’autocertificazione sulla cui veridicità gli operatori che effettuano il controllo svolgono i necessari accertamenti. In caso di falsa dichiarazione partono le denunce sia per la violazione del divieto di stare in strada sia per dichiarazioni mendaci. L’invito è quello di fare la spesa solo nel proprio comune, una persona per famiglia. In caso di spostamenti in auto il numero massimo di persone prevista è una, oltre al guidatore.