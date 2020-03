Capri-coronavirus, continuano i controlli: uomo denunciato perché pescava nonostante i divieti

Continuano serrati i controlli anche sull’isola di Capri. Sono diversi i denunciati perché non hanno rispettato le regole imposte dal decreto, fondamentale per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Alcuni giorni fa sono state denunciate due persone dai Carabinieri, in zona Marina Grande, perché queste avrebbero esibito false autodichiarazioni. Erano appena sbarcate sull’isola.

Ma non solo. Un uomo, questa volta a Marina Piccola, è stato beccato dai Carabinieri di Anacapri mentre pescava.

Ricordiamo che in questi giorni si deve assolutamente evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.