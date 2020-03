Capri. I Carabinieri aiutano una donna a trasportare una bombola di ossigeno per il marito malato

Gesto di solidarietà dei carabinieri di Capri che a Marina Grande hanno visto una donna in difficoltà: la signora stava cercando qualcuno che le trasportasse una bombola di ossigeno dalla farmacia fino a casa, lungo una stretta stradina che attraversa un’area rupestre. La pattuglia si è avvicinata e ha chiesto alla signora il perché stava in strada e la signora ha fatto presente il suo stato di difficoltà. Senza pensarci due volte i due militari sono entrati in farmacia, si sono fatti consegnare la bombola di ossigeno e l’hanno trasportata a spalla fino a casa della signora dove si trovava il marito affetto da una grave patologia. I militari poi hanno anche provveduto a riportare indietro la bombola vuota. La signora ha poi telefonato al sindaco Marino Lembo per informarlo del gesto di solidarietà di cui è stata oggetto ed ha voluto condividere la sua storia anche con il parroco e la chiesa. (ANSA)