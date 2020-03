Capri e Anacapri. I sindaci a De Luca “Fa rispettare l’ordinanza sul Coronavirus per le isole del Golfo di Napoli”

I SINDACI DI CAPRI ED ANACAPRI CHIEDONO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA, DE LUCA, L’INTEGRALE RISPETTO DELL’ORDINANZA SULLA PREVENZIONE E LA GESTIONE EPIDEMIOLOGICA DEL COVID-2019 PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI

In merito all’Ordinanza n. 6 del 6 marzo 2020 emanata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, che prevede anche l’obbligo di adozione di misure di controllo individuale e di rilevazione della temperatura corporea di tutti i passeggeri in imbarco verso le isole del Golfo di Napoli, i Sindaci di Capri, Marino Lembo, ed Anacapri, Alessandro Scoppa, hanno scritto una nota congiunta al Presidente Vincenzo De Luca, in quanto alcuni punti non vengono pienamente rispettati. I primi cittadini, ai quali sono giunte svariate segnalazioni di cittadini preoccupati dalla problematica, rilevano che l’ordinanza ignora totalmente il porto di Castellamare di Stabia, tra quelli previsti. A tal fine hanno chiesto l’autorevole intervento del Presidente De Luca per il rispetto completo dell’ordinanza e per l’integrazione del porto di Castellammare nel dispositivo di controllo con una postazione di verifica. Inoltre evidenziano che non vengono effettuati controlli della temperatura ai passeggeri che si imbarcano a Calata di Massa ed a Sorrento con le prime corse mattutine che, peraltro, sono quelle maggiormente affollate e che non viene rispettata la prescrizione circa la distanza di 1 metro tra le persone che si accalcano per effettuare il controllo della temperatura.

