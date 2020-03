Capri e Anacapri. Emergenza Coronavirus: si cercano alloggi per medici e forze dell’ordine, stop al pendolarismo quotidiano. I sindaci di Capri ed Anacapri, Marino Lembo ed Alessandro Scoppa, cercano alloggi gratuiti in strutture alberghiere ed extralberghiere per i medici e per le forze dell’ordine, al fine di evitare il pendolarismo quotidiano, mezzo di diffusione. Questo provvedimento si rende, dunque, necessario per limitare la diffusione del coronavirus: infatti, meno spostamenti riducono la diffusione. I due primi cittadini hanno, quindi, inviato alle associazioni di categoria Federalberghi ed Atex Isola di Capri una lettera, nella quale viene richiesta la disponibilità di alloggi da destinare al personale, per restare sull’isola ed esercitare il suo lavoro.