Il campionato di serie B non viene fermato dal coronavirus: domani in campo Pordenone – Juve Stabia.

Il campionato di serie B non viene fermato dal coronavirus ed, infatti domani si disputerà normalmente la ventisettesima giornata che vede la Juve Stabia andare a Pordenone e cercare i punti che le permettano di tenersi lontana dalla zona playout. Mister Caserta non potrà contare sulla presenza dello squalificato Francesco Forte ma d’altro canto, anche mister Tesser non avrà a disposizione Camporese. Gradito ritorno a casa per Provedel che dice: “Sarà sicuramente una bella emozione giocare contro la squadra della mia città natale. Questo però non mi impedirà di dare il massimo perchè dobbiamo conquistare punti importanti per la nostra Juve Stabia”. Il portiere delle Vespe è certo che la pericolosità dei ramarri sia il gioco di squadra che potrà essere fermato solo da una grande prestazione dei gialloblù!