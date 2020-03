Campania, i Sindaci della Lega – “Coronavirus, fondi per gli Enti locali: è una vergognosa elemosina di Stato per i comuni della Campania”. Anche Positano e Sorrento attaccano Conte fra i comuni della Campania . Ecco il comunicato stampa

Napoli 28 marzo 2020 – Sono briciole. E’ questo il duro commento dei sindaci campani della Lega, in merito allo stanziamento economico per l’emergenza Coronavirus annunciato da Conte e dal ministro Gualtieri. Una vera e propria elemosina di Stato per egli enti locali. Inoltre, i criteri di distribuzione sono poco chiari. Si crea solo confusione. In Campania siamo in piena emergenza sanitaria, le misure di contenimento previste non hanno funzionato e la situazione è sempre più disperata. Le fasce deboli e le categorie produttive della regione non hanno più risorse per far fronte ad un futuro reso incerto dalle azioni di questo governo che continua a seminare incertezze. Da quando è iniziata l’ emergenza, l’Esecutivo ha rimpallato le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e adesso sui sindaci. Tirino fuori il senso di responsabilità. Così si danneggiano cittadini e imprese.

Cosi i primi cittadini di San Giuseppe Vesuviano, Sorrento, Positano, Cassano Irpino, Puglianello, Roscigno, Frignano, Giungano, Tori e Piccilli, Fragneto, Martina Sannita, Alfano e Pago Veiano in merito alle dichiarazioni del premier Conte e del ministro Gualtieri.

—