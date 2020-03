Campania, non si può fare sport all’aperto: arriva il chiarimento della Regione

La Regione Campania mette la parola fine ad una questione paradossale, ovvero quella della pratica di sport all’aperto. L’ordinanza regionale n. 15 emanata ieri difatti vietava i cittadini campani di uscire solo per motivi strettamente necessari. Nella stessa giornata di oggi, lo staff del Governatore Vincenzo De Luca, aveva affermato che le uscite per passeggiate e jogging all’aperto erano consentite, se non individualmente e rispettando le distanze precauzionali, ma da Palazzo Santa Lucia fanno dietrofront con un chiarimento (n. 6 del 14 marzo): “l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020” ed inoltre “non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.” Le motivazioni che sono dietro a tale chiarimento è che tali comportamenti stavano fornendo un messaggio errato in questa emergenza sanitaria.