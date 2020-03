Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca oggi ha fatto una richiesta al governo per la chiusura di bar e ristoranti alle 18. Il Presidente della Giunta regionale si e’ anche attivato con i gestori per una chiusura volontaria serale, ed ha annunciato che domani mattina in giunta, ci sarà un provvedimento economico per aiutare le famiglie per le baby sitter, a causa della chiusura delle scuole.

Riguardo al provvedimento per bar e ristoranti, De Luca riferisce poi della situazione a Napoli: “Ho parlato con Dario Moxedano che a nome di decine di gestori di ristoranti e bar di Napoli hanno annunciato la disponibilità di chiudere autonomamente la sera dopo le 18, perché capiscono il problema della tutela della loro salute e della nostra comunità”

L’iniziativa dei commercianti è stata accolta con favore dal numero uno di Palazzo Santa Lucia: “È un gesto bellissimo e di grande civiltà su cui voglio esprimere apprezzamento. Davvero si comincia a capire la gravità dei problemi e maturano comportamenti di spirito civico. Hanno capito che meglio chiudere per 2-3 settimane, che essere costretti a chiudere poi per mesi e mesi”.