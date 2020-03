Campania, emergenza Coronavirus: gli NCC sono obbligati a segnalare tutti i clienti

In molti, nelle scorse settimane, chiedevano chiarimenti in merito all’attività NCC in questi giorni di emergenza. La Regione Campania ha deciso di emanare un’ordinanza, la numero 21, che fondamentalmente obbliga tutti i titolari di attività a noleggio con conducente (NCC) a segnalare alla Regione, in particolare all’Unità di Crisi, il nome e la destinazione di tutti i soggetti che usufruiscono del servizio per accedere al territorio regionale.

La segnalazione deve avvenire a mezzo PEC: tf.covid19@pec.regione.campania.it. Una volta acquisiti tutti i nominativi e le informazioni relative ai passeggeri, sarà la stessa Unità di Crisi regionale a provvedere ad inoltrarli ai vari Comuni interessati, nonché alle ASL di competenza. Saranno poi attivati i controlli nel rispetto degli obblighi sanciti dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 20/2020.

Insomma, nei giorni scorsi, specialmente in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, territori che in particolari periodi dell’anno vedono una larga affluenza di NCC, i cittadini avevano manifestato preoccupazione circa quest’aspetto. Ora la notizia può sicuramente far tirare un sospiro di sollievo.