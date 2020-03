Campania, emergenza coronavirus: disposta la chiusura di barbieri e parrucchieri

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha dato comunicazione che fino al 3 aprile 2020, la chiusura degli esercizi pubblici di barbiere, parrucchiere, centri estetici. Il provvedimento è giunto con l’ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020, che prende il considerazione i decreti adottati domenica 8 marzo e ieri sera dal Consiglio dei Ministri: l’attività professionale di questa categoria di lavoratori difatti, non garantisce la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, considerando l’urgenza di contenere il rischio di contagio, quindi si è deliberato di sospendere temporaneamente tali esercizi per tutelare la salute dell’utenza e degli stessi lavoratori. Un provvedimento necessario, che purtroppo ferma per circa un mese i piccoli esercizi che svolgono questo tipo di attività a stretto contatto con le persone.