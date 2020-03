Campania, causa Coronavirus sospeso concorso Cpi: concluse invece le prove scritte Ripam

Il concorso per i Centri per l’impiego Cpi della Regione Campania è stato sospeso. Il governatore Vincenzo De Luca ha comunicato tale decisione, rendendo inoltre noto che il Concorsone Ripam si è svolto regolarmente, con le prove scritte della seconda fase che si sono concluse qualche giorno fa. Stop dunque per i 61mila concorrenti, che devono partecipare alla selezione per 641 posti nei Centri per l’Impiego Provinciali.

“Sono state svolte 2 prove per 1.547 partecipanti, 5 provenivano dal Nord ma non da zone rosse – spiega De Luca, riguardo al concorso Cpi Campania – E tuttavia abbiamo svolto il tutto in una sala separata per i provenienti dal Nord e dopo che è stata misurata per tutti la temperatura corporea. È stata garantita la presenza di infermieri per tutto il tempo. Dunque il primo concorso è stato svolto, il secondo invece per ragioni prudenziali riteniamo di doverlo rinviare per dare tranquillità a tutti quanti”.

“La decisione del Presidente De Luca di sospendere il concorso per il potenziamento dei Centri per l’impiego è un atto di responsabilità che apprezziamo – ha dichiarato il consigliere regionale Giampiero Zinzi – Accogliendo le segnalazioni e le preoccupazioni di tanti partecipanti, il nostro appello negli ultimi giorni era andato proprio in questa direzione. Siamo lieti che De Luca lo abbia accolto.” Il capogruppo regionale di Forza Italia, Armando Cesaro, si dichiara soddisfatto della decisione: “L’annunciato stop al concorso nei Centri Provinciali per l’Impiego della Campania è la vittoria del buon senso, quel buon senso che ci ha costretti in tutti questi giorni ad alzare la voce. Bene così”.