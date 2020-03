Il governatore della Campania Vincenzo De Luca spiega l’ordinanza firmata questa mattina in Regione. Le persone che sono rientrate in Campania dalla zona rossa dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo, con assoluto divieto di contatti sociali. Sono vietati spostamenti e viaggi. L’obbligo riguarda “tutte le persone che verranno in Campania, con decorrenza dalla data del 7 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”.

“Credo sia giusto spiegare cosa sta tentando di fare il Governo nazionale – spiega il governatore su Facebook – Misure straordinarie per cercare di alzare, se possibile, una barriera contro la diffusione incontrollata del contagio. Per raggiungere questo obiettivo serve ricorrere a misure rigorose per due/tre settimane almeno. È evidente che si è chiesto un sacrificio a tutti. Ma la posta in gioco è altissima. Se fallisce il tentativo di bloccare il dilagare del contagio, la situazione diventa davvero drammatica. Questa è la semplice verità”.