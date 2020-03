CAMPANIA, ANAS: ULTIMATI I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SUL VIADOTTO SAN MARCO, LUNGO LA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

eseguiti in orario notturno per contenere i disagi alla circolazione

da lunedì 23 marzo al via le attività di sostituzione dei giunti di dilatazione, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi

Sono stati ultimati i lavori di nuova pavimentazione in corrispondenza del viadotto ‘San Marco’ sulla strada statale 145 “Sorrentina”, eseguiti in esclusivo orario notturno, allo scopo di contenere i disagi per la circolazione.

Nell’ambito dell’intervento è stato eseguito sia il rifacimento del tappeto, sia la relativa segnaletica stradale.

Inoltre, a partire da lunedì 23 marzo, sarà avviata la sostituzione dei giunti di dilatazione, la cui ultimazione – salvo imprevisti – è fissata in circa dodici giorni lavorativi, suddivisi su tre settimane.

L’esecuzione di tali interventi renderà necessario fino al 9 aprile – soltanto in funzione dell’esecuzione delle attività – la chiusura al traffico della SS145 “Sorrentina”, in entrambi i sensi di marcia, tra il km 3,600 (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9,700 (svincolo di Castellammare Villa Cimmino), con deviazione del traffico veicolare sulla viabilità locale (tra l’altro ex SS145 ‘Sorrentina’ ed ex SS366 ‘Agerolina’).

Tale interdizione al transito – prevista ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi – permetterà di imprimere un’accelerazione alla esecuzione delle attività, allo scopo di ultimare gli interventi in circa 12 giorni, suddivisi in tre settimane, anche in relazione ai volumi di traffico correnti, notevolmente ridotti in ragione dell’attuale stato emergenziale. Il passaggio di mezzi di soccorsi sarà sempre garantito in casi di emergenza.

Seguirà un’ulteriore comunicazione da parte di Anas relativa al calendario puntuale della esecuzione delle attività.

Lungo l’infrastruttura era già stato realizzato un importante intervento di manutenzione, con la sostituzione degli appoggi del viadotto ‘San Marco’.