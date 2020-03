CAMPANIA, ANAS: TRATTO CHIUSO SUL RACCORDO AUTOSTRADALE 9 ‘DI BENEVENTO’ Sul raccordo autostradale 9 ‘di Benevento’ è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Benevento, al km 3 in località Calvi (BN), a causa di un mezzo pesante in avaria.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.