Campania, ANAS: al via i lavori si sostituzione dei giunti di dilatazione sul viadotto San Marco, lungo la SS145 “Sorrentina”

CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE SUL VIADOTTO SAN MARCO, LUNGO LA SS145 “SORRENTINA”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

· il calendario delle attività e l’interdizione al transito della tratta Castellammare Ospedale-Castellammare Villa Cimmino vengono estese anche ai weekend, in considerazione dei volumi di traffico ridotti per l’attuale situazione sanitaria

Napoli, 25 marzo 2020

Hanno preso il via i lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione in corrispondenza del viadotto ‘San Marco’, lungo la strada statale 145 “Sorrentina”, in provincia di Napoli, nel rispetto di quanto comunicato da Anas lo scorso 13 marzo.

Per l’esecuzione degli interventi, come detto, fino al prossimo 9 aprile è attiva la chiusura al traffico della SS145 “Sorrentina”, in entrambi i sensi di marcia, tra il km 3,600 (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9,700 (svincolo di Castellammare Villa Cimmino), con deviazione del traffico veicolare sulla viabilità locale (comprendente anche la ex SS145 ‘Sorrentina’ ed ex SS366 ‘Agerolina’).

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo scorso – che ha previsto ulteriori misure restrittive per gli spostamenti, tra le quali il divieto introdotto di spostarsi per raggiungere le seconde case – i volumi di traffico lungo la SS145 “Sorrentina” risultano notevolmente ridotti; per tale ragione Anas ha quindi deciso di estendere lo svolgimento delle attività lavorative anche ai fine settimana (sabato e domenica) allo scopo di concludere le attività nei tempi previsti, in considerazione, tra le altre cose, di giornate meteo avverse – come parzialmente si sta rivelando quella odierna – che, per ragioni tecniche, determinano l’impossibilità di eseguire gli interventi.

Il passaggio di mezzi di soccorsi sarà sempre garantito in casi di emergenza.

L’estensione delle giornate lavorative anche ai weekend è stata preventivamente comunicata da Anas alla Prefettura di Napoli ed agli Enti territorialmente competenti.

Si segnala infine che, nell’ambito degli interventi di manutenzione svolti da Anas lungo l’arteria stradale, questa notte sono state eseguite attività di verniciatura all’interno delle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’.