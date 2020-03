Ecco il calendario dei flash mob: oggi alle 18 si canta “Volare”

L’appuntamento quotidiano con il flash mob che unisce Nord e Sud, torna oggi, 16 marzo. Alle ore 18.00 in tutta la nazione sarà possibile sentire in ogni città riecheggia le note di “Volare”. Il brano, tra i più celebri al mondo, verrà di certo proposto in maniera differenti, con o senza strumenti, ma con un intento comune, far sentire chi è in auto quarantena meno soli.

Ecco il calendario dei flash mob dal 16 al 22 marzo. Un programma relativo alla città di Roma ma che di certo farà il giro dell’Italia, seppur con alcune possibili modifiche:

(tutti i giorni) ore 12: applausi per i medici

Lunedì 16 marzo, ore 18.00: Volare (Modugno)

Martedì 17 marzo, ore 18.00: Tanto pe canta’ (Manfredi)

Mercoledì 18 marzo, ore 18.00: Felicità (Albano)

Giovedì 19 marzo, ore 18.00: Ma che ce frega (Fiorini)

Venerdì 20 marzo, ore 18.00: Strada facendo (Baglioni)

Sabato 21 marzo, ore 18.00: L’Italiano (Cotugno)

Domenica 22 marzo, ore 18.00: Ciao Mamma (Jovanotti)

Anche in foto vediamo la comunità di Positano che partecipa al flash mob di ieri, 15 marzo, illuminando tutte le strade della città.

Foto: Giuseppe Di Martino