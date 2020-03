Calcio. Sant’Agnello U16: “il mondo ci chiama a diventare Grandi, torneremo più forti, più sani e più felici”.

Il Sant’Agnello U16 lancia un messaggio bellissimo di incoraggiamento e di positività con queste parole: “Tutto il mondo ci chiama a diventare Grandi, anche con sofferenza rinunciando alla corsa, alla partitella, allo spogliatoio, alla pacca sulla spalla dal mister, al sudore e alla gioia … NOI RESTIAMO A CASA e torneremo più forti, più sani e più felici”. Fantastica è anche l’iniziativa della società che assegna ai ragazzi “i compiti per casa” perché lo sport si ferma ma la fantasia, l’agonismo e la sana competitività devono andare avanti. Ci saranno dunque degli obiettivi settimanali: gli atleti sono tenuti a fare, filmare ed inviare per chat delle simpatiche performances di cui la più bella sarà premiata. Questa settimana, per esempio, il compito è quello di eseguire una capriola con accessorio (pallone, cappello, bicchiere) per poi inviare la ripresa entro 7 giorni. Restare a casa quindi ma divertendosi!