Calcio. Per il Sant’Agnello in arrivo i compiti per casa.

Il Sant’Agnello Promotion ASD è affiliato con l’Udinese Academy già da qualche anno. I vantaggi di tale affiliazione sono principalmente: l’avere a disposizione uno staff qualificato, le visite frequenti da parte dei tecnici bianconeri sul posto e la formazione per 4 settimane degli allenatori allo stadio friulano Dacia Arena. In questo periodo in cui gli atleti non possono allenarsi insieme, il tecnico Luigi Cuomo ha mostrato un video su come esercitarsi ad avere il dominio del pallone, raccomandandosi innanzitutto di svolgere tali esercizi in casa o nel giardino di casa!