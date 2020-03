Calcio: riflessioni, ipotesi e speranze.

Come una pagina bianca su cui scrivere un racconto giorno dopo giorno: ecco la situazione calcistica attuale! Fuori dal campo, lontani dagli allenamenti collettivi, dall’apprendimento degli schemi tattici e dall’adrenalina che solo la preparazione ad una partita può trasmettere! Ipotesi di date di inizio giochi, che accendono le speranze di tutti ma con la probabilità di restare nuovamente delusi; ipotesi di annullamento dei giochi, idea che piace veramente a pochi e che andrebbe ad intaccare (e non poco) le finanze dei club; ipotesi di completare i giochi al più presto e nella maniera più veloce possibile (vedi play-off) ma che farebbe scaturire la domanda: “che calcio è mai questo?”, quasi rasente l’illegalità! Certamente bisognerebbe prendere una decisione, ovviamente qualsiasi decisione si prenda non potrà accontentare tutti perché, non conoscendo il potrarsi di questo “evento”, si può solo e semplicemente auspicare una soluzione. Continueremo a scrivere una pagina del racconto giorno dopo giorno!