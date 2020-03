Calcio. Doppia ammenda per il Napoli.

Lo sport è fermo ma la UEFA non va in vacanza: quest’oggi sono stati annunciati i provvedimenti disciplinari per i club impegnati ancora in Champions ed Europa League. Il Napoli figura tra le squadre sanzionate con una doppia ammenda: la prima per avere i suoi tifosi, nella partita contro il Barcellona dell’11 febbraio, puntato il laser, al fine di infastidire i giocatori avversari, la seconda per essere stati i giocatori, responsabili, sempre in quel match, del ritardo del calcio di inizio. In totale, quindi, la squadra di De Laurentiis dovrà sborsare 27mila euro.