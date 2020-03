ex calciatore napoletano, poi i suoi compagni di squadra. Sono 4 le squadre importanti in quarantena Juve Inter Verona e Sampdoria per i contatti durante le ultime partite. Il presidente juventino Agnelli compreso nel numero di persone obbligate all’isolamento causa una malattia che si sta diffondendo con forza putroppo anche nel mondo del calcio.

Lo stop al calcio arriva in ritardo ingiustificato e non evita problemi di carattere etico e medico sociale considerando che il COVID-19 ha prima colpito

Il Coronavirus invade la Sampdoria. Oltre a Gabbiadini, ci sono altri quattro giocatori positivi: Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby. In più è risultato positivo al tampone anche il dottpr Baldari, che ha avuto l’ingrato compito di visitarli e verificare se presentavano i sintomi per la prova terapeutica. Tutti i giocatori sono stati sottoposti a isolamento domiciliare, il personale sanitario della Sampdoria controllerà l’evoluzione del loro quadro clinico. Dato l’alto numero di positivi al Coronavirus a questo punto è probabile che l’intera squadra, peraltro già in quarantena, sia sottoposta a tampone, come potrebbero essere sottoposti alla prova l’allenatore Ranieri, il suo staff, i dirigenti, a partire dal direttore sportivo Osti, il presidente Ferrero, i suoi principali collaboratori e buona parte del personale della sede, che da giorni comunque lavora tutto in smart working.