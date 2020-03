Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni legate all’emergenza Coronavirus in Italia

L’EMERGENZA CORONA VIRUS

Il virus ha colpito l’Italia in queste settimane, proiettandosi anche nel mondo del calcio. Dai rinvii delle partite al caos calendari, sono stati giorni frenetici in Lega Serie A per ridefinire la situazione dopo l’allarme causato dal virus.

A proposito dell’emergenza, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni della RAI, rilasciando alcune importanti dichiarazioni:

«In caso di giocatore positivo a Coronavirus non possiamo escludere la sospensione del campionato».