Caffeuccio a Positano per Daniel Habif

ciò consente loro di implementare una nuova capacità di autocontrollo di fronte a conflitti interni ed esterni nella loro reintegrazione nella società, promuovendo la creatività in tutte le aree di lavoro e personali, creando una leadership partecipativa di un servizio positivo per la società.

L’attivista giovanile n. 1 del Durango Youth Institute e il riconoscimento senza fine in Messico, Colombia, Argentina, Ecuador, Cile, Perù, Guatemala e altri paesi.

Ha fatto parte del cast di “Person Of The Year” nel quadro del Latin Grammy’s nella città di Las Vegas, condividendo il palco con importanti star della musica latina. Ha anche partecipato ai Youth Awards come uno dei principali eventi dell’evento, inviando un messaggio di riconciliazione per tutta l’America.

Habif ha partecipato come relatore a forum come: Forbes, Imprenditore, Senato della Repubblica, Forum economico, Forum internazionale sull’innovazione, tra gli altri.

Attualmente partecipa come relatore alla campagna televisiva e digitale nazionale di Teletón México 2019.

Ha partecipato alla campagna nazionale televisiva e digitale della Coca-Cola come relatore per i Mondiali di Russia 2018, fornendo un messaggio motivazionale per tutti i messicani, ottenendo l’ottavo video più visto sul canale ufficiale della Coca-Cola con più di 20.000.000 milioni di riproduzioni.

Ha creato workshop, seminari ed esperienze di trasformazione per aziende nazionali, università e scuole superiori in LATAM.

Come allenatore ha lavorato con squadre di calcio professionistiche, pugili, atleti ad alte prestazioni, consiglio di amministrazione, organizzazioni e fondazioni senza scopo di lucro.

Ha 26 anni di esperienza nel settore della comunicazione, dove ha tenuto programmi di formazione su leadership, marketing, creatività, pubblicità, produzione, risorse umane e vendite.