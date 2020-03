I.C. “Porzio” di Positano e Praiano. A volte le parole non bastano, allora ci vogliono i bambini, i colori e le emozioni

Prendendo spunto dalle idee lanciate da più fronti sul territorio nazionale, le docenti della scuola dell’infanzia dell’I.C. “L. Porzio” di Positano e Praiano hanno proposto ai loro piccoli alunni di disegnare un arcobaleno, per sentirsi più vicini in questi giorni “un po’ strani”. I bambini dei tre plessi di scuola dell’infanzia del nostro Istituto, proprio come i colori dell’arcobaleno, si sono presi per mano ed “uniti” in un unico grande abbraccio, lanciando un coloratissimo messaggio di gioia, di speranza e di positività. Clicca qui per vedere il video dei bambini con i loro disegni: https://drive.google.com/file/d/1bKNuaECkqy8azU3phyMiLVG2Rkr_qM1g/view