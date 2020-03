Buone notizie dal Sentiero degli Dei al Monte Faito: strada riaperta dopo tre mesi. Aversa e Somma “Ottimisti”

Good news. Ne abbiamo bisogno e Positanonews le mette in evidenza, perché qui il turismo non si ferma… Dalla Costa d’ Amalfi, dove continuano le escursioni sul Sentiero degli Dei, da Agerola a Positano, a quella di Sorrento, buone notizie per l’escursionismo, che è una delle attività più salutari e belle della Campania…

A Vico Equense finalmente riapre la strada del Faito. Sono passati più di tre mesi dal 25 novembre scorso, data in cui la Città Metropolitana di Napoli ha diramato la comunicazione di interruzione della viabilità per il tratto che porta al Monte Faito, rilievo che domina la catena dei Lattari, a tutela della pubblica e privata incolumità, nel tratto compreso tra il km 7,940 e il km 13.700, con l’esclusione dei mezzi di soccorso. Una decisione giunta a seguito dei pericoli derivanti dalle alberature secche, in procinto di caduta, al pari di massi e detriti, lungo il versante della montagna prospiciente al tratto dell’ex SS269, interdetto al traffico dalla Città Metropolitana.

Ottimisti Nino Aversa, famosa guida escursionistica, e Danilo Somma, titolare dell’hotel Sant’Angelo, che abbiamo sentito in una nostra intervista video sul canale YouTube Positanonews TV.

“Il Faito è aperto e c’è già molto movimento, siamo ottimisti”, dice Somma.

“Proprio domenica ho una bella escursione a Capri domani e domenica al Sentiero degli Dei – dice Aversa -, la difficoltà c’è, ma i turisti stanno comunque venendo”.