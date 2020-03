Una buona notizia, Ilaria torna a casa.

Napoli – Dopo 13 mesi trascorsi in ospedale, Ilaria, la bambina di Marcianise che aveva subito un intervento di trapianto al cuore, è tornata a casa. L’11enne era stata operata il 18 febbraio scorso presso l’Ospedale Monaldi di Napoli. La piccola, i cui genitori risiedono a Marcianise, aveva vinto la lotta contro un tumore aggressivo. Dopo la chemio la situazione era stabile e la bimba seguiva lezioni di danza, le prove da sforzo erano confortanti, il tumore era sparito. Ma la varicella aveva fatto precipitare tutto, danneggiandole il cuore. Ilaria da 12 mesi era in attesa di un cuore nuovo arrivato grazie all’atto d’amore di genitori che, malgrado il loro dolore, hanno deciso di far rivivere il loro figlio donando i suoi organi. L’operazione è stata effettuata dall’equipe guidata dal dottor Andrea Petraio, dirigente medico-chirurgo presso il Dipartimento di Chirurgia Cardiovascolare e dei Trapianti della A.O.R.N. dei Colli, Presidio “V. Monaldi” di Napoli e parte del team del Centro napoletano trapianti di cuore.

(fonte Il Mattino di Napoli ediz. del 18 marzo 2020, foto tratta dal web)