Il buon senso di un giovane anticipa le decisioni governative

È noto che l’Unione Europea è stata istituita nel 1993 con il trattato di Maastricht con le quattro libertà di circolazione di beni, servizi, persone e capitali. Io invece ne ho auspicato la nascita sin dal 1986, anno di nascita di mio figlio Francesco Capparrone, per il quale, come ogni mamma augura il meglio e il massimo per il proprio figlio, così io all’epoca, nonostante il disastro di Cernobyl, mi augurai che diventasse il Presidente degli Stati Europei, sul modello del Presidente degli Stati Uniti. Ebbene dopo trentatré anni mi ha dimostrato che è stato capace di scelte etiche per il bene comune, a discapito del suo tornaconto. Essendo, infatti, il gestore del Bar “Passo Duomo”, sito in Salerno, in piazza Alfano1 n.1/2, la sera del 9 marzo decise di chiuderlo totalmente con la seguente scritta: – “Ci scusiamo, ma abbiamo scelto di affrontare questo periodo rimanendo chiusi, fino a nuovi aggiornamenti…speriamo bene. Passoquandopassa. Il fare di Francesco ha anticipato il modus operandi del nostro Presidente del Consiglio che in seguito ha disposto la chiusura totale dei locali commerciali e di tutto ciò che non è di rilievo vitale. Queste gravissime limitazioni adottate da Conte dovrebbero riguardare non solo l’Italia, non solo l’Europa, ma dovrebbero essere adottate in tutto il mondo, solo così si riuscirà a debellare questo nemico mondiale e invisibile. Se non verranno adottate queste misure a livello globale, si rischia che questo problema si protrarrà all’infinito, con probabili ricadute anche in chi oggi ha sconfitto quest’orribile virus. Si avranno anche ricadute economiche e sociali incalcolabili e speriamo che siano solo queste le conseguenze e che non facciamo la fine dei Dinosauri, che erano tanto più forti e più grandi di noi esseri umani. Ognuno dia il suo contributo a qualsiasi livello, essendo una causa comune, prima che sia troppo tardi.