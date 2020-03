Da Buco a Caverna ecco la novità del locale di Peppe Aversa a Sorrento come descritta dal nostro Luciano Pignataro prima firma de Il Mattino di Napoli . Era un buco, adesso è una caverna. Il ristorante di Peppe Aversa inizia la stagione alla grande dopo la breve pausa invernale aprendo due nuovi locali: una sala con cucina di appoggio assolutamente autonoma per piccoli eventi o anche per la spicciolata durante i pienoni estivi e una splendida cantina ben organizzata con tavolini dove viene servito, volendo, l’aperitivo prima di sedersi oppure consumare bottiglie importanti prese dalla immensa carta del ristorante con degli sfizi di supporto.

Lo stellato sorrentino si conferma insomma leader nell’accoglienza conservando lo stile che lo ha fatto conoscere e amare da tutti: una cucina di mare e di materia prima fresca e di grande valore, proposte semplici che la esaltano nel miglior modo possibile, voglia di appagare e non di stupire il cliente con una cucina mediterranea moderna ormai divenuta classica che mantiene le sue ragioni di essere nel gusto, nella salubrità e nello stile ecocompatibile.

Una posto dove si sta benissimo, con un servizio che gira alla perfezione, che si iscrive nella grande tradizione della ristorazione sorrentina con un occhio alle tendenze e alle novità della gastronomia nazionale e internazionale.

Tutti pronti ad affronatre una stagione che, dopo quattro anni di sold out, si annuncia difficile e nella quale emergerà chi ha dalla sua l’esperienza e la qualità della proposta.

Ale!

Ristorante Il Buco a Sorrento

Seconda Rampa Marina Piccola, 5 (Piazza S. Antonino)

Tel. 081 878 2354

Aperto a pranzo e a cena

Chiuso: mercoledì

www.ilbucoristorante.it