Boscotrecase /Sorrento . Bloccati ricoveri per coronavirus “Non sappiamo dove mettere i morti”

In tilt l’ospedale di Boscotrecase. Bloccati i ricoveri al Covid Hospital di Boscotrecase, il centro di riferimento per la provincia che ricopre l’intero distretto dell’Asl Napoli 3 Sud. Area densamente popolata che va da Sorrento a Castellammare di Stabia, dalla Penisola Sorrentina a Torre e Pompei. Qui doveva operare anche personale dall’Ospedale di Sorrento. Alcuni sprovvisti di materiale, mascherine, Dpi. “Non sappiamo dove mettere i morti in rianimazione” è la frase choc pubblicata da Il Mattino. Ma non solo, insufficienti respiratori e medicinali, una situazione ingestibile e inaccettabile che fa capire come in Italia la situazione sia precipitata. La Regione Campania dovrebbe correre ai ripari. Qui verranno portati i contagiati dal coronavirus Covid-19 dalla Penisola e dal Circondario, rendiamoci conto della situazione