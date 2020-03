Boscotrecase. L’Ospedale per il Covid situazione da incubo , testimonianze del giornalista Salvatore Sparavigna “Nasce tutto dalla malapolitica”

Torre Annunziata ( Napoli ) . Positanonews ha contatatto Salvatore Sparavigna il “pasionario” dell’informazione sulla sanità “La politica ha pensato solo a fare i propri interessi, i problemi degli ospedali e della loro organizzazione dipende da questo, dalla malagestio della malapolitica”, questo è in sintesi la sua riflessione, supportata da testimonianze. . La malasanità in Campania , come nel resto d’ Italia, anche in Lombardia come stiamo vedendo, ha radici decennali . Quello che sta succedendo non è colpa del Coronavirus , ma della malapolitica, fermo restando che esistono veri e propri “eroi” medici professionali e paramedici, sono loro stessi messi in condizioni difficili . Positanonews sente in esclusiva il coraggioso giornalista Salvatore Sparavigna che fa dirette sulla sua pagina facebook dove parla delle sitauzioni disastrose sia a Castellammare di Stabia che Trecase , scelto come centro per il Covid-19 anche per Sorrento e la Penisola Sorrentina.

“L’ospedale di Boscotrecase, prima che diventasse Covid – ci spiega Sparavigna – , nasce 50 anni fa dalla malapolitica. Ci sono voluti 40 anni di lavori. In un video fatto da me anni fa sono entrato in un locale vuoto, sono entrato in spazi abbandonati realizzati solo per far lievitare i costi, espressione della baronia del vesuviano. Chiusero il reparto di pediatria e ginecologia, documentai tutto con le mamme e le donne vulcaniche, ma le proteste non sono servite a nulla, lo chiusero con la scusa dell’accorpamento degli ospedali.”

Come è la situazione nell’Ospedale? “In diretta ho sentito una persona che ha detto che gli infermieri sono senza misure di sicurezza, sono stato attaccato e sono stato definito sciacallo, questa è la cosa che più mi ha dato fastidio, il mio lavoro di documentazione lo faccio proprio per i cittadini.. Poi c’è chi prima ha chiesto aiuto alla Ciarambino che sono allo sbaraglio, poi quando i politici hanno visto la mia diretta, hanno fatto cancellare tutto.. La vicenda è gestita da una politica che ha fatto da sempre malagestio della cosa pubblica, se la sanità è frutto di malapolitica cosa ci si può aspettare? Molti operatori sono stati presi e buttati in questi scatoloni senza formazione e misure di sicurezza.. io che posso fare è solo divulgare le notizie“ Grazie per quello che fai e buon lavoro da Positanonews