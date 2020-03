Boscoreale. Si combatte col Coronavirus con armi spuntate, le testimonianze a Positanonews

Una situazione di emergenza, difficoltà organizzative, mancanza di materiali sanitari. Uno scenario poco rassicurante quello che si trova nel centro che fa da riferimento alla Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari e non solo da Sorrento a Castellammare di Stabia e dintorni.

Boscoreale è stato individuato come centro di raccolta Covid 19 , ma non ci sono abbastanza ventilatori e disinfettanti, non c’è un sistema che fa gli esami da laboratorio adeguato a questo tipo di emergenza. E’ difficile fare rianimazione con questo tipo di sistema. Servono mascherine chirurgiche numerate e nominate. Non ci sono i farmaci virali con sintomatologia moderata. Un problema grave è la diagnosi al Cotugno a Napoli, se ci si mette cinque giorni non si può andare avanti. Se si va avanti di questo passo negli ospedali aumenteranno i morti.

Positanonews e il suo direttore sono vicini al personale sanitario di tutto il territorio, oltre che dell’intera nazione, per portare avanti la lotta contro questo terribile nemico anche con il materiale ridotto all’osso ed i mezzi insufficienti.