Huffington Post riporta una citazione del premier britannico Boris Johnson sul Coronavirus: “Abituatevi a perdere i vostri cari”. Questa frase sarebbe stata pronunciata durante un intervento di ieri 12 marzo a Downing Street.

La notizia, come riporta bufale.net, è confermata dal Corriere della Sera che riporta anche il video in cui possiamo sentire l’estratto dell’intervento di Boris Johnson con la frase che la stampa definisce “choc”.

La frase esatta è: “Molte famiglie perderanno i loro cari prima del tempo”, contestualizzata in un intervento in cui Boris Johnson ha usato parole “cupe” (lo riporta il Daily Mail) ma “solenni” (come scrive il Times) per parlare dell’emergenza Coronavirus nel Regno Unito. “Parliamo di pandemia globale e il numero di casi reali aumenterà significativamente”, ha aggiunto il premier.