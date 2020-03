A bordo! Si parte...

Vi invio in allegato un articolo di riflessione, chiedendo che venga pubblicato con la mia firma, così come gli altri articoli che Positanonews mi ha permesso di pubblicare.

A bordo! Che si parte…

Siamo alfine tutti nella stessa barca, anzi su miliardi di barchette, fra gommoni sgonfi e yacht di lusso(Le navi da crociera sono adesso ancorate ai porti) su un mare per ora calmo, non conviene stringerci per non far cozzare gli scafi, non conviene allontanarsi sino a perdersi di vista, su di noi c’è la legge del mare, che ci può sembrare scomoda se si avvista un naufrago, ma questa legge abbiamo, per ora, finché non toccheremo terra.

Quante gallette ci sono in cambusa? Preferisco aspettare, non sia mai io le possa acquistare in saldo…

I serbatoi di nafta sono pieni a metà…perché non si è acquistato una barca a vela? Era tanto difficile da governare?

Alla radio di bordo si ascolta il bollettino dei naviganti, la televisione ci trasmette immagini di un mondo per ora lontano, dove appaiono persone che ci sorridono mentre noi restiamo attoniti davanti allo schermo, tanto vale scambiare un saluto a onde corte sul natante che incrociamo sul tragitto..

Capifamiglia si ritrovano insigniti del grado di capitano e sì che lo erano sempre stati, soltanto che per i ragazzi l’unico degno di portare i gradi era capitan Findus.

Il sestante per orientarsi quando le nubi coprono gli astri, mai è stato tanto utile proprio quando la rotta è ancora da decidere.

Strumenti antichi vengono rivalutati, anche lo straccio che il mozzo usa per pulire, viene ad un tratto rispettato dall’intera ciurma.

Così come i consigli del vecchio marinaio, che di tempeste ne ha viste tante e la sua abilità di riparare le reti può tornare oltremodo utile, finché ci si dovrà accontentare del pescato.

Queste metafore, passando da barche a navi, vorrebbero far riflettere, dato che la durata del viaggio è ancora incerta, e per i nuovi mari che solcheremo, per ora a noi sconosciuti, almeno possiamo governare al meglio il naviglio. Giuliano Esposito