Blitz carabinieri in Chiesa nel napoletano: denunciato un prete e 4 persone che celebravano il battesimo

Prosegue il pattugliamento delle Forze dell’Ordine per il contrasto dell’illegalità e le verifiche del rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus. Dai rigidi controlli degli ultimi giorni è emerso che circa 55mila italiani sono stati denunciati o sanzionati per non aver rispettato le disposizioni ministeriali.

Uno di questi casi riguarda San Gennaro Vesuviano, dove i carabinieri sono andati in una chiesa della zona e hanno trovato il parroco che – nonostante il divieto imposto dal governo per evitare il contagio – stava celebrando il battesimo di un bambino.

I militari hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità il prete, il padrino del bimbo, il fotografo e la coppia di genitori.