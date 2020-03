In bici da Salerno a Cetara. Posta la foto sui social e piovono critiche

Ieri mattina, nonostante questi siano giorni di emergenza sanitaria e siano in vigore delle misure che limitano le libertà personali per cercare di limitare quanto più possibile il contagio dovuto all’emergenza coronavirus, soprattutto visto il divieto di uscire salvo motivi di comprovata necessità, una persona ha deciso di non privarsi di una passeggiata in bici da Salerno a Cetara e viceversa, attraversando dunque ben tre comuni del territorio, non rispettando deliberatamente le regole imposte. Inoltre, ha ben deciso di postare una foto sul suo profilo Facebook, foto che ha inevitabilmente attirato una valanga di critiche e di insulti, di minacce di segnalazioni alle autorità competenti al fine di individuare e sanzionare, da parte delle forze dell’ordine, l’autore di questo gesto sconsiderato.