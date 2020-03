Maiori. Davvero bellissima la sfilata dei carri che in questa prima domenica di marzo colora le strade della città della costiera amalfitana in un tripudio di musica, balli e colori. Tante le persone che hanno deciso di partecipare a questo momento di spensieratezza, tra la gioia di bambini ed adulti. Una conclusione degna di una manifestazione che ogni anno riscuote tantissimo successo e che vede il lavoro per mesi di molte persone che, con passione ed abilità, realizzano i carri allegorici.

