Barça-Napoli a porte chiuse. Si attende l’ufficialità.

Arrivano nuove notizie dai media spagnoli relativi alle misure di sicurezza possibili per la sfida in programma al Camp Nou il prossimo 18 marzo. A scriverlo è Mundo Deportivo, che riporta informazioni rivelate dal quotidiano ‘L’Esportiu”, secondo cui verrà presa la decisione di giocare la gara a porte chiuse. “Nei prossimi giorni verrà comunicata la decisione del Governo spagnolo di giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse”. Scrive il portale online ‘L’esportiudecatalunya’ che spiega come in un primo momento non si era valutata la possibilità di giocare a porte chiuse perché Napoli era fuori dalla zona rossa del contagio del CoronaVirus in Italia. La crescita dei contagi in Italia, si legge, ha portato ad un cambio di orientamento secondo i criteri che hanno indotto ad annullare la maratona di Barcellona, fissata per il 15 marzo. Secondo le informazioni raccolte, la decisione è stata presa lo scorso sabato dal Segretario generale dello sport, dal Ministero dell’Interno e della Salute. Si attendono ora conferme in tal senso. Intanto sarà difficile anche gestire i 5000 tifosi partenopei che avevano acquistato i biglietti dai più svariati siti e che ora dovrebbero ricevere il rimborso.