Bar e locali pubblici. Prima sanzione in Penisola sorrentina, questa sera controlli nei locali per il sabato sera. Col coronavirus addio al by night. I Comuni assenti

Addio al by night col coronavirus . Dopo aver emanato le varie ordinanze sui comportamenti da tenere e le regole da rispettare per tutti i locali pubblici per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, i comuni della penisola sorrentina hanno avviato le procedure di verifica nei confronti dei luoghi pubblici e dei locali, come bar e negozi. E non mancano le prime segnalazioni di preseunte multe a gestori di bar che non avrebbero ottemperato alle prescrizioni da Sorrento a Vico Equense.

Al momento hanno segnalato solo un verbale che sarebbe stato fatto a un locale che purtroppo, senza neanche tanta colpa, si è visto invaso da ragazzini. A volte questi non entrano neanche dentro, ma stanno fuori, quindi a volte si chiede molto ai proprietari. Quello che devono fare assolutamente E’ METTERE UN AVVISO FUORI che inviti tutti a tenere le distanze da un metro nel caso si verificasse una violazione non ci sarà una multa, ma una sanzione penale di 3 mesi di reclusione, convertibile in un’ammenda da 206 euro.

Positanonews ha dato uno sguardo ai siti istituzionali dei Comuni della Penisola sorrentina. Sono assenti disposizioni e vademecum per i privati. Insomma per loro già è difficile capire come regolarsi. Ci dicono che non hanno ricevuto comunicazioni ufficiali dai propri comuni e neanche dalle associazioni di categorie.

Se qualcuno si è attivato lo faccia sapere

direttore@positanonews.it