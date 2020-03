Autobus EAV. Bloccata la porta anteriore e rimossi i controlli a bordo, e la circumvesuviana?

Salita e discesa dagli autobus solo dalle porte posteriori e centrali. Questa la nuova disposizione per gli autobus Eav che nega anche la possibilità di acquistare i biglietto a bordo. Misure di prevenzione necessarie per limitare al massimo il rischio di contagio da coronavirus.

Un’altra notizia che fa scalpore è la decisione di rimuovere il controllo dei biglietti che, per certi versi è necessario ai fini di protezione dello stesso personale Eav ma è una decisione che darebbe inevitabilmente il via libera ai furbetti che viaggiano gratis. Si tratta di una misura di prevenzione necessaria per scongiurare la diffusione del contagio tra lo staff, in modo da garantire, per quanto possibile, il regolare servizio.

Intanto proseguono le operazioni quotidiane di sanificazione straordinaria già avviate nelle scorse settimane su tutti i mezzi di trasporto e negli uffici. “È una sfida particolarmente difficile per le aziende del trasporto ma in questa fase è molto bello verificare come i lavoratori stiano rispondendo con spirito di squadra e con grande senso di responsabilità”, fa sapere il presidente Umberto De Gregorio, il quale aggiunge che in questi giorni si è avuto un calo significativo dei passeggeri, sia a bordo dei treni che dei pullman: l’utenza sarebbe scesa di circa il 30% rispetto al mese di febbraio dello scorso anno.