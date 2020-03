Autoanalisi delle urine alla Farmacia Elifani di Meta: risultati entro pochi minuti

Sono undici i parametri disponibili per la rilevazione, nell’ambito del servizio “autoanalisi delle urine” erogato dalla Farmacia Elifani di Meta, in Provincia di Napoli, a pochi chilometri da Sorrento. Si tratta di acido ascorbico, glucosio, bilirubina, chetoni, peso specifico, ph, proteine, urobilinogeno, nitriti, leucociti, i cui valori di riferimento sono spesso fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute in generale.

La rilevazione viene effettuata su un campione portato direttamente in farmacia, mediante lo strumento “Urilab Plus”. Tale dispositivo medico-diagnostico in vitro consente di effettuare una misura dei principali parametri urinari, potendo dunque ottenere i risultati entro pochi minuti.

Definita anche come “dry chemistry” (chimica allo stato secco), la diagnostica rapida ha visto negli ultimi anni un ampliamento delle possibilità e un miglioramento dei test che consentono di analizzare i liquidi biologici con risposte sempre più attendibili.

«L’analisi delle urine – spiegano i responsabili del servizio – è un test di screening consigliato a chiunque, almeno una volta all’anno, per valutare lo stato di salute generale». In aggiunta a ciò, la rilevazione «è fondamentale per il monitoraggio dell’evoluzione di alcune malattie e nella diagnosi, da parte del medico, di alcune diffuse condizioni cliniche». I cittadini interessati possono recarsi direttamente in farmacia e chiedere al banco di effettuare il test.

Per ricevere informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 081 878 6605 oppure recarsi presso la Farmacia Elifani in Via Angelo Cosenza 2/4 a Meta (Na).