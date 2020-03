Atto devozionale di Papa Francesco: l’importanza della preghiera in questo momento difficile

Alla luce della situazione che stiamo vivendo e che di giorno in giorno si evolve per l’emergenza coronavirus, la Chiesa italiana promuove un momento di preghiera per tutto il Paese. Molti cittadini, impauriti, stanno riscoprendo la fede durante la pandemia del Covid-19, così come si riscopre l’importanza della preghiera, della recita del Santo Rosario o della coroncina della Divina Misericordia, come pure si rivitalizzano le antiche devozioni, alle quali nessuno pensava più di dover ricorrere pensando che le pestilenze appartenessero soltanto più al passato.

Anche Papa Francesco, domenica 15 marzo, ha voluto fare un atto devozionale ed è uscito a sorpresa dal Vaticano, accompagnato solo dalla sua scorta, per andare ad inginocchiarsi di fronte al Crocifisso miracoloso che si trova nella chiesa di San Marcello al Corso, nel centro di Roma.