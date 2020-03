Atrani. Emergenza Coronavirus, le misure per chi rientra: obbligo di avvertire il Comune e quarantena fiduciaria

Atrani, Costiera Amalfitana. Emergenza Coronavirus, le misure per chi rientra: obbligo di avvertire il Comune e quarantena fiduciaria. Avviso alla popolazione: in seguito all’ordinanza 20/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania contenente ulteriori misure per la prevenzione e la gestione epidemiologica,con decorrenza 22 marzo e fino al 3 aprile, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania, o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo di:

comunicare tale circostanza al Comune ed al proprio medico di medicina generale;

osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi avvertire immediatamente il medico.

Inoltre, a tutti i viaggiatori in arrivo con treni che effettuano collegamenti interregionali,è fatto obbligo di:

sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni;

compilare l’autocertificazione.