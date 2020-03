Assurdo a Piano di Sorrento, sindaco sospende mercato e viene aggredito in municipio

Assurdo quanto successo a Piano di Sorrento. Come avevamo riportato, il sindaco Vincenzo Iaccarino ha sospeso il mercato rionale a causa della vicenda Coronavirus. La decisione, però, non è andata giù ad uno degli operatori che ha aggredito il primo cittadino in Municipio.

Erano numerosi gli operatori che si sono recati al Comune questa mattina per protestare dopo la decisione del primo cittadino, che difatti, ricordiamo, segue le direttive del decreto governativo. Pare che Iaccarino non abbia riportato conseguenze nell’aggressione, ma potrebbe comunque scattare la denuncia per l’uomo che, stando alle testimonianze, ha rotto un armadio di vetro.

Davvero assurdo quanto è successo. La tensione ormai è alle stelle e sappiamo i problemi che diversi commercianti stanno riscontrando, fatto sta che la violenza non può e non deve essere mai tollerata. Giudichiamo inoltre sensata la decisione del sindaco Iaccarino che ha agito nell’interesse del bene comune. Profonda solidarietà per lui da parte della nostra redazione.